إسرائيل – افاد يئير لابيد، زعيم أكبر حزب إسرائيلي معارض، إنه من المهم بالنسبة لإسرائيل أن تكون على علاقة جيدة مع روسيا، لأن للبلدين مصالح مشتركة، بما في ذلك في مسائل الأمن الإقليمي.

وأضاف لابيد، زعيم حزب “يش عتيد”: “من المهم جدا لدولة إسرائيل أن تكون على علاقة جيدة مع روسيا، فالعلاقات بين الدول تقوم على المصالح المشتركة. ولدينا مصالح مشتركة، وستبقى بينهما مصلحة في الحفاظ على الهدوء في سوريا، وروسيا لها وجود قوي ومهم في سوريا”.

ولفت لابيد إلى العلاقات الأخرى التي تربط روسيا وإسرائيل أيضا، وقال هناك “علاقات ثقافية مشتركة وعلاقات اقتصادية مهمة”.

المصدر: نوفوستي

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