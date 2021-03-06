ليبيا – اعتبر عز الدين عقيل المحلل السياسي أن إحجام عبدالحميد الدبيبة عن ذكر الأسماء جاء بسبب كون تلك ستكون جدلية جدًا بالنسبة للشعب الليبي، وليس لأي طرف من الأطراف، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة اعتمد مبدأ توزيع الحصص في الحكومة على مختلف الأطراف.

عقيل طالب وفقاً لصحيفة”العين الاخبارية” المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب لهذه الحكومة أو غيرها في قضايا نزع السلاح وتفكيك المليشيات وطرد المرتزقة وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة، مشددا على أن مثل هذه المهام لا يمكن لأي حكومة محلية تنفيذها منفردة.

وأشار إلى أن عودة الاستقرار في ليبيا باتت مرهونة بإرادة الدعم الدولي، مؤكداً أن وجودها ومساندتها لحكومة الدبيبة في القضايا الملحة، سيعيد البلاد إلى الاستقرار بشكل تدريجي.

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