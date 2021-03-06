ليبيا – حذرت اللجنة الطبية التنفيذية لمكافحة “كورونا” في بنغازي، من خطورة الوضع المحلي خاصةً بعد ظهور السلالة الجديدة السريعة الانتشار.

اللجنة دعت في تعميم لها وفقاً لموقع قناة”218 news” جميع الجهات العامة والشركات والمؤسسات الحكومية وكافة أصحاب المهن والمصانع والمصارف والأسواق؛ إلى التقيّد بالإرشادات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكد من تطبيق هذه التعليمات من قبل العاملين في هذه المؤسسات والمراجعين.

وأكدّت اللجنة على أهمية استخدام المعقمات، وغسل اليدين، وتهوية المكان بشكل جيد، وتخفيض عدد العاملين فيه إلى أقل عدد ممكن.

وطلبت اللجنة من الغرفة المركزية وفرق الرصد والتقصي، الاستجابة السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين للقانون الصحي.