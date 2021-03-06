مصر – كشف مسؤول بالسفارة الأمريكية في القاهرة، سبب إعلان السفارة عن رصد ملايين الدولارات للعثور على شخص يدعى، فاكر بوسورة.

وأوضح المسؤول الأمريكي وفقا لموقع “الوطن” المصري، أن الولايات المتحدة قررت الإعلان عن هذا المنشور ورصد مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد في القبض على شخص يدعى فاكر بوسورة، وذلك للتعاون مع مصر في التوصل إليه.

ورصد برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى توقيف هذا الشخص الذي أدين في جرائم تتعلق على الأرجح بأعمال ضد مواطنين أمريكيين.

وفاكر بوسورة تونسي الأصل، غادر مسقط رأسه تونس في عام 1988 ليقيم في فرنسا، وفي عام 1991 غادر فرنسا وهاجر إلى مونتريال بكندا، ثم سافر ذهابا وإيابا من كندا إلى تونس بشكل متكرر خلال التسعينيات.

حصل بوسورة على الجنسية الكندية عام 1999، وأثناء وجوده في كندا، التحق بمسجد السنة في مونتريال، وغادر كندا في عام 1999 وربما قام بعدة رحلات إلى أفغانستان في 1999-2000.

تلقى بوسورة تدريبات من تنظيم القاعدة في أفغانستان، ثم عاد إلى كندا.

المصدر: RT + الوطن

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