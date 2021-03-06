ليبيا – دعا عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت جميع اعضاء مجلس النواب تلبية دعوة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح للحضور الى جلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل الموافق (8/3/2021) في مدينة سرت وذلك من أجل المصادقة علي مخرجات حوار جنيف ،ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

ثابت قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه على جميع اعضاء مجلس النواب تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية في حضور جلسة يوم الاثنين المقبل وتغليب المصلحة العليا للبلاد من اجل إنهاء حالة الانقسام في الدولة الليبية.

وأكد على أن الليبين يتطلعون للسلطة التنفيذية الجديدة بأن تسعي لحل كافة المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن وتوفير كافة متطلبات الحياة وإنهاء الانقسام في كافة مؤسسات الدولة والعمل على المصالحة الوطنية وتوفير الأمن والأمان كافة ربوع البلاد.

أما فيما يتعلق بالشائعات حول الرشاوي في ملتقي الحوار الليبي علق :”نحن ضد الفساد والمفسدين ومع التحقيق في شبه الفساد”، مؤكدًا أنه ضد الشائعات التي لاتقدم للقضاء ليقول فيها كلمته.

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