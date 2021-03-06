إستراليا – تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، غدا الأحد، إلى مباراة “الديربي” في الدوري الإسباني، بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات المرحلة الـ26 من “الليغا”.

وحول هذه المباراة المهمة، اختار الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، الفريق الذي يتمنى فوزه في “الديربي المدريدي”.

وقال كومان في مؤتمر صحفي عقده قبيل مواجهة فريقه ومضيفه أوساسونا، اليوم السبت: “الشيء الأهم هو مباراتنا، نحن بحاجة للفوز. أما بالنسبة للديربي، فمن الأفضل لنا أن يخسر الفريق المتصدر في ترتيب الدوري (أتلتيكو)، لكن الأمر الأهم هو أن نفوز نحن”.

وأكمل: “نتائجنا الأخيرة، وخاصة الريمونتادا ضد إشبيلية (في نصف نهائي كأس إسبانيا)، حسنت بشكل كبير من روح الفريق”.

وكان كومان، صرح قبيل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في النصف الأول من الموسم الحالي، بأنه يتمنى فوز الريال على أتلتيكو، الذي كان حينها يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، وهو ما تحقق بالفعل، حيث فاز الفريق الملكي على جاره بهدفين دون رد.

ويتقاسم برشلونة والريال حاليا المركز الثاني في الدوري الإسباني، برصيد 53 نقطة لكل واحد منهما، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

المصدر: football.ru

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