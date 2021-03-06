فيينا – قرر وزراء تحالف منتجي النفط “اوبك+”، تثبيت مستوى الإنتاج المعمول به لشهر مارس/آذار الحالي، حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، وفق بيان صدر عن التحالف عقب اجتماع افتراضي.

ووفقا للبيان أيضا، قررت السعودية، تمديد خفض طوعي لإنتاجها من النفط الخام بمليون برميل يوميا لنفس الفترة.

وقال التحالف في البيان: “وافق الوزراء على استمرار مستويات الإنتاج خلال أبريل/نيسان وفقا لمستويات شهر مارس/ آذار”.

واستثنى القرار روسيا وكازاخستان، حيث سمح لهما بزيادة الإنتاج بمقدار 130 و 20 ألف برميل يوميًا على الترتيب، “بسبب استمرار أنماط الاستهلاك الموسمي”، وفقا للبيان.

ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني 2021، تعتمد “أوبك+” تخفيضات في الإنتاج بمقدار 7.2 مليون برميل يوميا، أضيف إليها خفض طوعي سعودي بمليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع فبراير/شباط حتى نهاية مارس/آذار.

وأشاد الوزراء بالسعودية “لتمديدها التعديلات الطوعية الإضافية البالغة مليون برميل في اليوم لشهر أبريل 2021 ، ما يجسد ريادتها، ويظهر نهجها المرن والاستباقي”، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: “أعرب الوزراء عن الامتنان للخفض الطوعي الكبير في العرض الإضافي، الذي قامت به المملكة العربية السعودية، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير لمدة شهرين، ما دعم استقرار السوق”.

وخالف قرار وزراء “أوبك+” والسعودية توقعات الكثير من المحللين بزيادة الإنتاج في ظل التحسن الكبير في الأسعار.

وقال الوزراء في البيان إنهم “أكدوا على المساهمات الإيجابية المستمرة لإعلان التعاون في دعم إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمي”، في إشارة إلى اتفاق أبريل/نيسان 2020 بخفض تاريخي للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا.

وقلصت التخفيضات إلى 7.2 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مطلع يناير 2020.

ويضم تحالف “اوبك+” منظمة الدول المصدرة للبترول “اوبك” بقيادة السعودية، ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا.

وأوضح وزراء التحالف في البيان أن معدل امتثال الدول الأعضاء لاتفاق أبريل بلغ 103 بالمئة في فبراير، “ما يعزز اتجاه الامتثال الكلي المرتفع من جانب البلدان المشاركة”.

ومنذ بدء سريان التخفيضات في مطلع مايو/ أيار 2020 حتى نهاية يناير 2021، حجبت دول تحالف “أوبك+” 2.3 مليار برميل عن الأسواق، وفقا للبيان.

وقفزت أسعار النفط الخام بنحو 5 بالمئة، عقب إعلان التحالف تثبيت مستويات الإنتاج.

وبحلول الساعة 18:25(ت.غ)، زادت عقود خام برنت القياسي، تسليم مايو/ أيار، 3.12 دولار أو بنسبة 4.87 بالمئة، للتداول عند 67.19 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الامريكي، تسليم أبريل/نيسان، 3.11 دولار أو بنسبة 5.08 بالمئة، إلى 64.39 دولار للبرميل.

الأناضول

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