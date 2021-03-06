إيطاليا – باتت عودة مهاجم ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف منتخب بلاده وشيكة، وتتوقع وسائل إعلام سويدية، مشاركته في صفوف منتخب بلاده نهاية الشهر الحالي خلال تصفيات كأس العالم.

ونقلت الصحف المحلية عن موقع “فوتبولدايركت” المتخصص أنه “من المؤكد عودة نجم ميلان إلى صفوف منتخب المدرب ياني أندرسون خلال تصفيات كأس العالم”.

في المقابل، لم يؤكد الاتحاد السويدي للعبة الأنباء عن عودة “إبرا” إلى صفوف المنتخب، واكتفى ياكوب كاكيمبو، المتحدث الرسمي له في تصريح لوكالة “فرانس برس”، بالقول “النقاش مع زلاتان مستمر”، مشيرا إلى أن التشكيلة التي ستخوض المباريات الدولية المقبلة ستعلن في 16 من الشهر الحالي.

وأعلن إبراهيموفيتش، اعتزاله اللعب دوليا بنهاية كأس أوروبا 2016، علما بأنه خاض في صفوف المنتخب الوطني 116 مباراة سجل خلالها 62 هدفا.

وكان صاحب الـ39 عاما، المتألق هذا الموسم مع ميلان الإيطالي، أعلن الخريف الماضي، أنه يفتقد إلى ارتداء قميص المنتخب السويدي.

وبلغت السويد من دون خدمات زلاتان الدور ربع النهائي من مونديال 2018 في روسيا، وتأهلت إلى كأس أوروبا 2020، التي تم تأجيلها إلى الصيف المقبل بسبب جائحة “كوفيد-19”.

المصدر: “أ ف ب”

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