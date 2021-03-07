أول ما قام به الحكم المغربي جيد بعد نهاية مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب

أول ما قام به الحكم المغربي جيد بعد نهاية مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب

مصر – فجر نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، عن الحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الأهلي وضيفه فيتا كلوب الكونغولي، أمس السبت.

وتعادل الأهلي مع فيتا كلوب 2-2، في مباراة جمعتهما لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، واحتسب الحكم المغربي جيد، ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح فيتا كلوب، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الأهلي 2-1، وسجل منها ريكي تولينغي، هدف التعادل.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي عبر راديو “أون سبورت إف إم”: “الحكم رضوان جيد اعتذر للاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة فيتا كلوب، بسبب ركلة الجزاء غير الصحيحة التي احتسبها”.

وأضاف شوبير، أن أحد الأشخاص تطوع وجعل الحكم المغربي يرى ركلة الجزاء التي احتسبها، وكانت خاطئة تماما، حيث لم يرتكب لاعب الأهلي، عمرو السولية، أي خطأ في حق لاعب فيتا كلوب، لذا تقدم رضوان جيد بالاعتذار للاعبي الأهلي”.

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا التعادل إلى 4 نقاط في المركز الثاني، متساويا مع فيتا كلوب، بينما يتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، ويحتل المريخ السوداني المركز الأخير، بنقطة واحدة.

المصدر: “elbalad”

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