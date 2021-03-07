إنجلترا – لا يمانع روبي فاولر، أيقونة نادي ليفربول السابق، وسابع أكثر لاعب سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رحيل المصري محمد صلاح عن “الريدز” إذا أراد ذلك.

وكتب فاولر في مقال رأي في صحيفة “ميرور” البريطانية: “لست ضد صلاح، أحبه، لكنني أؤمن أن انتقالات اللاعبين الآن تتعلق برغبتهم، لذا الكرة في ملعبه وليس ملعب ليفربول. النادي باع فيليبي كوتينيو (لبرشلونة)، واستغل المال للتعاقد مع (المدافع الهولندي) فيرغيل فان دايك، و(الحارس البرازيلي) أليسون بيكر.. أنا مشجع لصلاح، من منا ليس كذلك، ولكن تذكروا أن ليفربول لم يفتقد كوتينيو بعد رحيله”.

وتابع فاولر: “إذا كان محمد صلاح غير سعيد لعدم تلقيه عرضا جديدا من ليفربول، إذن يجب بيعه، وبذلك يحصل ليفربول على أعلى قيمة لاستغلال المال لدعم الفريق”.

وشدد نجم ليفربول السابق على أنه “قد يفتقد ليفربول أهداف محمد صلاح (لو رحل عن الفريق)، لكن من الممكن إيجاد أفضل منه، ليس بالضرورة في نفس المركز، لكن تستطيع تدعيم الفريق ككل”.

وبدا صلاح غير راض عن قرار مدرب ليفربول، يورغن كلوب، حين استبدله في الدقيقة 62 أمام تشيلسي، يوم الخميس الماضي، في لقاء خسره “الريدز” بهدف دون رد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي بعد المباراة، إنه فضل إراحة صلاح بعدما ظن أن اللاعب يعاني على المستوى البدني.

ولكن كلوب شدد في تصريحات أخرى، أنه لا يريد في فريقه أي لاعب يرغب في الرحيل إن لم يتأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا، في إشارة إلى إمكانية غياب فريقه عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسبب وضعه الحالي في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل “الريدز” لمركز السابع.

المصدر: وكالات

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