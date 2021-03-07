الولايات المتحدة – فشل حامل حزام الوزن المتوسط في منظمة “UFC”، النيجيري إسرائيل أديسانيا، في أن يصبح بطلا لحزامين مختلفين، بعد أن تكبد الهزيمة في نزال على حزام فئة الوزن الخفيف الثقيل، أمس .
وجاءت خسارة إسرائيل، على يد البولندي يان بلاهوفيتش، في النزال الرئيسي لأمسية “UFC 259” للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت منافساتها في لاس فيغاس.
وتغلب بلاهوفيتش على إسرائيل بإجماع القضاة (49-46، 49-45، 49-45)، ليحافظ البولندي على حزام وزن خفيف الثقيل، ويلحق الخسارة الأولى بإسرائيل، الذي حقق 20 فوزا قبل هذا النزال.
ورفع بلاهوفيتش سجله إلى 28 فوزا مقابل 8 هزائم.
المصدر: .sport-express.ru