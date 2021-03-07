إيران – أكد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، محمد إسلامي، أن بناء محطة جاسك عند بحر عمان سيتيح إمكانية لتصدير النفط من خارج مضيق هرمز ومياه الخليج.

وقال إسلامي، في تصريح له امس: “إن مشروع تصدير النفط عبر جاسك سيحقق لنا هدف تصدير النفط من خارج مضيق هرمز”.

وأكد إسلامي أنه سيتم قريبا بدء تنفيذ مشروع بناء ثاني ميناء يتصل بالمحيط وتحديدا في منطقة كوه مبارك في جاسك على بحر عمان، بعد المرفأ الأول تشابهار، الذي ستبدأ مرحلته التطويرية الثانية على المدى القريب أيضا.

وشدد على أن جاسك ومنطقة كوه مبارك ستشهدان أضخم محطة تصديرية للنفط وأكبر ميناء متصل بالمحيط خارج مضيق هرمز.

وبين الوزير أن ميناء جاسك بطاقة تتجاوز 100 مليون طن قيد الدراسة حاليا وأن الحكومة مصممة على بدء المشروع خلال هذه السنة وتحديدا حتى أغسطس القادم، أي قبل انتهاء ولايتها الدستورية.

واعتبر أن شواطئ مكران على بحر عمان تتسم بآفاق مستقبلية مشرقة على خلفية إشرافها على المحيط الهندي والمياه الحرة والقطب الجنوبي، وتحظى بفرص اقتصادية أضخم من الناحية الجنوبية لمياه الخليج.

وكانت إيران قد بدأت منذ فترة بتنفيذ مشروع مد خط أنابيب لنقل النفط من منطقة غورة في بوشهر إلى جاسك على بحر عمان، بمسافة تتجاوز 1000 كم على اليابسة دون المرور بمضيق هرمز.

المصدر: RT

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