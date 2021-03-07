البابا فرنسيس يدعو المؤمنين من كل الأديان لتحويل “أدوات الكراهية إلى أدوات سلام”

البابا فرنسيس يدعو المؤمنين من كل الأديان لتحويل “أدوات الكراهية إلى أدوات سلام”

العراق – أكد البابا فرنسيس، إنه “على المؤمنين من كل الأديان تحويل أدوات الكراهية إلى أدوات سلام”، مضيفا أن “من يؤمن بالله ليس له أعداء يقاتلهم سوى العداوة”.

وفي تغريدتين له عبر “تويتر”، قال البابا: “علينا نحن إنسانية اليوم، وقبل كل شيء، نحن المؤمنين من كل الأديان، أن نحول أدوات الكراهية إلى أدوات سلام”.

وأضاف: “فمن أين يمكن أن يبدأ طريق السلام؟ بأن نعمل على ألا يكون لنا أعداء”.

وتابع: “من يؤمن بالله ليس له أعداء يقاتلهم. له عدو واحد فقط، واقف على باب القلب ويقرع يريد الدخول: هو العداوة”.

المصدر: RT

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