مصر – أعلن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، حسام البدري، امس قائمة اللاعبين المحترفين، استعدادا لمعسكر “الفراعنة”، الذي ينطلق يوم 20 مارس الجاري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي كينيا، وجزر القمر، يومي 25 و29 من الشهر الحالي، في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2022.

وشملت قائمة البدري 6 لاعبين محترفين، وجاء على رأسهم، نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، ومهاجم غلطة سراي، مصطفى محمد.

وضمت القائمة أيضا، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)، ومحمود حسن “تريزيغيه” (أستون فيلا الإنجليزي)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني).

المصدر: وكالات

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