السعودية – أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع اليوم الأحد بعد قفزة أسعار النفط يوم الجمعة، في حين تفوق أداء الأسهم المصرية على مستوى المنطقة مع التوسع في برنامج تطعيمات كورونا.

وتقدم المؤشر الرئيسي في المملكة 1.2 بالمئة مع صعود معظم أسهمه، مثل سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” السعودية الذي ارتفع 1.7 بالمئة.

وقال “بنك أوف أمريكا” في تقرير بحثي إنه سيكون بوسع الشركة صرف توزيعات أعلى من الحد الأدنى المستهدف عند 75 مليار دولار بفضل توقعات زيادة الإنتاج.

وصعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2 بالمئة، متجاوزا سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 2.7 بالمئة.

وأعلن مجلس الوزراء أن مصر وسعت يوم الخميس نطاق حملة تطعيمات كوفيد-19 لتشمل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وذلك بعد عدة أسابيع من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.9 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.7 بالمئة ليواصل خسائر الجلسة السابقة عندما بدأ تداوله دون الحق في التوزيع النقدي.

وفي أبوظبي أغلق المؤشر مستقرا في ظل تباين أداء الأسهم.

يذكر أن سعر النفط زاد نحو 3 بالمئة في الجلسة السابقة، ليسجل أعلى مستوى له منذ ما يزيد على عام بعد تقرير وظائف أمريكي أقوى من التوقعات وقرار “أوبك+” عدم زيادة الإمدادات في أبريل.

المصدر: “رويترز”

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