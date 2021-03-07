ليبيا – أعلن عضو اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف الألغام بلجنة 5+5 العسكرية التابعة لحكومة الوفاق محمد الترجمان الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال إزالة أطنان من الألغام، وتهيئة الطريق الساحلي في المنطقة من بويرات الحسون حتى بوقرين.

الترجمان كشف أمس السبت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر عن إزالة خمسة أطنان من الألغام ومخلفات الحرب على مرحلتين. لافتًا إلى أن ما تبقى هو السواتر الترابية ما بعد منطقة بويرات الحسون حتى حوش الستين، وهي النقطة الفاصلة بمع ما وصفها “مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

واعتبر أن مسؤولية إزالة الألغام والمخلفات مما بعد حوش الستين وصولًا إلى سرت تقع على الطرف الثاني، مضيفًا أنهم “تفاجأوا عند تمشيطهم لمنطقة بوقرين بوجود بعض الألغام القافزة الحية والذخائر الحية”.

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