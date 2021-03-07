ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن النواب سيتوجهون اليوم إلى سرت لحضور جلسة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، سواء كانوا من أعضاء المجلس من طبرق أو المقاطعين في طرابلس.

الدغاري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد توقع اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة سرت والمقرر بـ120 نائبًا، بعد موافقة غالبية النواب على الحضور لاستكمال الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون جميعًا.

وأشار الدغاري إلى أن الجلسة مخصصة لأعمال منح الثقة للحكومة وربما تتطرق إلى موضوعات أخرى، حسب رؤية الحاضرين.

Share and Enjoy ! 0 Shares