ليبيا – كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية عن توجه بريطاني لتخفيض المساعدات المقدمة إلى عدة دول من بينها ليبيا بنسبب متفاوتة.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أشار إلى حصول الغارديان على وثائق مسربة توضح المناقشات التي جرت في الأسابيع الـ3 الماضية بين مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية، بشأن تخفيض حجم المساعدات، ليكون إجماليها من الدخل القومي 0.5٪ عوضًا عن 0.7٪.

وبحسب التقرير سيكون نصيب ليبيا من التخفيض بنسبة 63٪، ليكون التخفيض بالمجمل لكافة الدول بواقع 5 مليارات جنيه إسترليني، ففي السابق كان الإنفاق 15 مليارًا سينخفض إلى 10 مليارات على مدى عامين، فيما لم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على الأمر مكتفية بتصريح مقتضب.

ووفقًا للتصريح أجبر التأثير الزلزالي لوباء كورونا على اقتصاد بريطانيا الوزارة على اتخاذ قرارات صعبة، بما فيها التخفيض المؤقت للمبلغ الذي تنفقه على المساعدات. مؤكدة أنها ما زالت تعمل من خلال ما يعنيه هذا بالنسبة للبرامج الفردية والقرارات التي لم تتخذ بعد.

ووفقًا للتقرير ندد ديفيد ميليباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية وزير الخارجية السابق بالأمر. موضحًا أن عبارة بريطانيا العالمية جوفاء، وعلى الأخيرة ألّا تخطئ بتخليها عن عن التزاماتها الإنسانية أمام الدول التي تحتاج للمساعدات؛ لأن هذا يقوض سمعتها العالمية.

ترجمة المرصد – خاص

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