ألمانيا – وصل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، إلى هدفه المئوي في مسيرته الاحترافية، وذلك خلال مباراة بايرن ميونيخ، أمس السبت، في الجولة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وصعق إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 20 عاما، أصحاب الأرض بهدفين سريعين سجلهما، في الدقيقتين (2 و9).

ولكن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، أفسد فرحة “الفتى الذهبي”، برده بثلاثة “هاتريك” في الدقائق (26، و44 من ضربة جزاء، و90)، بينما تكفل زميله ليون غوريتسكا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 88 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونيخ.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” إلى أن النجم النرويجي الصاعد وصل إلى 100 هدف في مسيرته الاحترافية، أحرزها خلال مشاركته في 146 مباراة فقط.

وأكدت الشبكة أن هالاند تفوق بهذا السجل التهديفي على عظماء كرة القدم، أمثال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

واحتاج رونالدو “صاروخ ماديرا” إلى 301 مباراة من أجل الوصول إلى مئويته التهديفية الأولى، بينما انتظر ميسي 210 مباريات لتحقيق هذا الإنجاز.

في حين أن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وصل إلى الهدف الـ100 خلال 180 مباراة في مسيرته الاحترافية.

ومنذ وصوله إلى دورتموند، تمكن النجم النرويجي الشاب من تسجيل 45 هدفا في 46 مباراة رسمية، فيما أحرز 29 هدفا خلال 27 مباراة، مع فريقه السابق ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وأحرز هالاند 20 هدفا، في بداية مسيرته بالنرويج، خلال 66 مباراة مع براين ومولده، فيما سجل 6 أهداف دولية خلال 7 مشاركات مع منتخب بلاده.

وصعد إيرلينغ هالاند، بالرغم من غيابه عن عدة مباريات بسبب الإصابة، إلى المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري “البوندسليغا”، برصيد 19 هدفا (هدف واحد فقط من ركلة جزاء)، بالتساوي مع البرتغالي أندريه سيلف،ا مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي سجل 6 أهداف من ركلات الجزاء.

بينما يتربع روبرت ليفاندوفسكي، الذي بات ملقبا بـ(ليفانـ”غولـ”سكي) لغزارة أهدافه، على عرش صدارة الهدافين، برصيد 31 هدفا، منها 6 من ركلات الجزاء أيضا.

المصدر: وكالات

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