ليبيا – اعتبر رئيس التكتل المدني الديمقراطي الليبي الدكتور محمد سعد امبارك أنّ ما تم الإعلان عنه من التوصل إلى الاتفاق حول الميزانية الموحدة بعث في نفوس الليبيين جرعة أمل نحو توحيد مؤسسات الدولة، والخروج من أزمة التقسيم وما تبعها من أزمات معيشية للمواطن.

أمبارك أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أنه في الوضع الطبيعي تقترح الحكومة الميزانية ويقوم البرلمان بالاعتماد، لكن البرلمان منقسم. مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي سيكون مرهونا بالتقدم في المسار السياسي ومرتبطًا بتوحيد مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الغموض يلف المسار السياسي برمته، والتخوف الأكبر من استمرار الوضع الراهن وتأجيل الانتخابات وعدم التوافق على القاعدة القانونية لإجرائها في ديسمبر القادم.

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