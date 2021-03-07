كوريا ش – أفادت وكالة “فرانس برس” بأن الخبراء الأمميين أكدوا تجاوز كوريا الشمالية بشكل حاد في العام الماضي القيود المفروضة على استيراد المنتجات النفطية بموجب العقوبات الأممية.

وأشارت الوكالة اليوم السبت إلى أن تقريرا سلمته هيئة الخبراء الأمميين إلى مجلس الأمن الدولي ينص على أن كوريا الشمالية، خلال فترة من يناير وسبتمبر العام الماضي، استوردت كميات من المنتجات النفطية تتجاوز بعدة أضعاف القيود المحددة بموجب العقوبات الأممية (أي ما لا يزيد عن 500 ألف برميل سنويا).

وذكرت الوكالة الفرنسية أن التقرير الذي يعتمد على صور وبيانات وتقييمات، أن كوريا الشمالية تسلمت خلال الفترة المذكورة ما لا يقل عن 121 شحنة من المنتجات النفطية المكررة، مثل البنزين ووقود الديزل، تم نقل بعضها على متن ناقلات تابعة لدولة عضو في الأمم المتحدة لم يتم الكشف عن اسمها في التقرير.

كما لفت الخبراء الأمميون، حسب “فرانس برس”، إلى أن كوريا الشمالية تستمر في إنتاج المادة الانشطارية التي تمثل عنصرا رئيسيا مطلوبا لإنتاج أسلحة نووية، وأن بيونغ يانغ سرقت خلال فترة بين 2019 ونوفمبر 2020 أصولا افتراضية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 316.4 مليون دولار لدعم برنامجها النووي.

المصدر: “أ ف ب”

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