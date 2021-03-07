ليبيا – قال الخبير الاقتصادي خالد المنفي إن الخلافات التي أخرت صرف الميزانية تعود لتباين وجهات النظر بين المصرف المركزي ووزارة المالية بحكومة فائز السراج.

المنفي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن وزارة المالية اقترحت – حسب وزيرها فرج بومطاري- ميزانية بسقف 40 مليار دولار، بعد تخفيضها أخذًا بعين الاعتبار ظروف إغلاق الحقول النفطية في وقت سابق.

وأكد المنفي أن المصرف المركزي وديوان المحاسبة اتفقا على ميزانية بسقف 35 مليار دينار، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن ينجح أي عمل اقتصادي جراء انقسام مؤسسات الدولة، لكن وفق مخرجات جنيف سوف تتوحد المؤسسات العسكرية والسيادية في الدولة.

كما تابع اعتبر أن الاصلاحات الاقتصادية سوف تنجح في حال أخذت السلطات الليبية الجديدة الثقة من مجلس النواب في الجلسة القادمة.

واختتم المنفي قائلًا: “الليبيون يتطلعون للسلطة التنفيذية الجديدة، بأن تسعى لحل كافة المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن، وتوفير كافة متطلبات الحياة وإنهاء الانقسام في كافة مؤسسات الدولة، والعمل على المصالحة الوطنية وتوفير الأمن داخل البلاد”.

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