إسبانيا – نجا ريال مدريد من الهزيمة أمام جاره وغريمه اللدود أتلتيكو مدريد (1-1)، في “ديربي” العاصمة الإسبانية الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة الـ26 من الدوري المحلي لكرة القدم.

ووضع المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، أصحاب الأرض “الروخي بلانكوس” في المقدمة بهدف مبكر، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف التعادل للفريق الملكي في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من نهاية الزمن الأصلي للمباراة، التي جرت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، ويتصدر ترتيب الليغا، بفارق 3 نقاط عن وصيفه برشلونة.

بينما رفع ريال مدريد رصيده، بعد هذا التعادل الذي جاء بمثابة الهزيمة بالنسبة له، إلى 54 نقطة، ويحتل المرتبة الثالثة على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT

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