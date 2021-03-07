ليبيا- زار رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط نوري الصيد المشاريع في حظيرة خزانات السدرة التي تعتبر أهم المشاريع الحيوية المهمة جدًا بالنسبة للشركة.

بيان صحفي للشركة تابعته صحيفة المرصد أكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار العمل على رفع السعة التخزينية لحظيرة التجميع للنفط الخام بميناء السدرة؛ لأنه الوحيد الذي يتم به تجميع النفط الخام بالحقول، فيما شدد الصيد على وجوب تسريع إنجاز العمل وبناء وتشييد الخزانات لرفع السعة التخزينية.

وتدارس الصيد مع القائمين على هذه المشاريع سبل تفادي بعض المشاكل بإيقاف التشغيل بالحقول، بسبب سوء الأحوال الجوية، مع ضرورة الإصرار لإكمال المشاريع خلال العام الحالي. مبينًا أن الشركة ستعمل على حصولها على الميزانيات لإتمام كافة المشاريع الحيوية، ومنها مشروع إعادة محطات حقل الظهرة للعمل.

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