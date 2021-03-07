بكين – قفزت الصادرات الصينية بنسبة 50.1 بالمئة خلال أول شهرين من 2021 على أساس سنوي، مدفوعة باستمرار تحسن الطلب العالمي، والتعافي من التراجع الحاد في أول شهرين من 2020.

وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية (حكومية) إن صادرات يناير/ كانون ثاني وفبراير/ شباط، بلغت 3.06 تريليونات يوان (472 مليار دولار).

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات الصينية من الخارج بنسبة 14.5 بالمئة خلال نفس الفترة على أساس سنوي، إلى 2.38 تريليون يوان (365.5 مليار دولار).

بذلك، تكون البلاد قد سجلت فائضا في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، قيمته 106.5 مليارات دولار، مقارنة مع عجز بمقدار (6.66 مليارات دولار) على أساس سنوي.

وعن الولايات المتحدة، فقد ارتفعت صادرات الصين إليها بنسبة 87.3% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 80.5 مليار دولار في يناير وفبراير، بالرغم من زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق، دونالد ترامب، ولم يغيرها الرئيس الحالي، جو بايدن الذي تولى منصبه في يناير.

ولا يتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون السياسيون الكثير من التغيرات في عهد بايدن بسبب الإحباط المنتشر في واشنطن من سجلات التجارة وحقوق الإنسان في الصين والشكاوى من سرقة التكنولوجيا والتجسس.

والجمعة، أعلن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، عن خطط لتسريع تطور التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الدول الأخرى.

وهو ما يهدد بتفاقم التوترات مع واشنطن وأوروبا، اللذان يشكوان من انتهاك بكين لتعهداتها المتعلقة بفتح الأسواق، من خلال حماية مورديها من المنافسة، بحسب أسوشييتد برس.

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات العالمية تراجعت بنسبة 17.2% في أول شهرين من عام 2020 مقارنة بعام 2019، وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 27.7%.

وزادت واردات السلع الأمريكية بنسبة 66.4% لتصل إلى 29.3 مليار دولار، وتقلص الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بنسبة 17.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بنسبة 62.6% خلال شهري يناير وفبراير الماضي لتصل إلى 73.7 مليار دولار، وزادت واردات السلع الأوروبية بنسبة 32.5% لتصل إلى 45.9 مليار دولار.

الأناضول

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