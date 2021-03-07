ليبيا – فى مساحة تقدر بحوالي مليون متر مربع ( حوالي 100 هكتار ) انتشرت مؤخراً زراعة الفراولة الطبيعية فى مزارع شرق تاجوراء لتدخل هذه الزراعة المنافسة في السوق المحلية أمام الفاكهة المستوردة كما يأمل المزارعين .

ويقول القائمون على هذه الزراعة أن مناخ منطقة تاجوراء وعموم المنطقة الساحلية ومناخها المتوسطي الرطب وخصوبة تربتها ووفرة المياه ساهم فى المساعدة على ازدهار هذه الحرفة في ظل تراجع عموم المنتجات الزراعية المحلية واعتماد السوق على السلع المستوردة .

وتعتبر هذه الزراعة الموسمية بهذه المنطقة مصدر رزق لأكثر من 1000 شخص بين عامل ومسوق وبائع في السوق المحلي مع ارتفاع الطلب عليها وخاصة من قبل المقاهي والمطاعم وحتى الإستهلاك المنزلي ، بحسب أحد المزارعين القائمين على واحد من هذه المشاريع .

ويضيف القائمون على زراعة الفراولة في تاجوراء بأن مايمز منتوجهم هو جودته التي تدار بأيدى وطنية مع منعهم استخدام الادوية والأسمدة الكيمائية لما لها من ضرر على المنتج والصحة العامة مايجعلها أفضل جودة كفراولة طازجة عنه من المجمدة المستوردة .

وبذلك يرى هؤلاء بأن منتوجهم يعد أكثر صحة مقارنة بالفراولة المستوردة من الخارج وبأنه يمكنهم تغطية أماكن واسعة من السوق المحلي في مختلف مناطق البلاد بشكل أكبر بل وحتى التصدير إلى الخارج إذا توفرت عوامل الإستقرار واستدامة الكهرباء بشكل خاص .

يذكر بأن زراعة الفراولة ينطلق موسمها منذ أواسط شهر سبتمبر من كل عام ويستمر حتى أواخر شهر مايو مع الكثير من العناية والاهتمام التى تتطلبها هذه الزراعة على وجه الخصوص .

المرصد – متابعات

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