فلسطين – أكد رئيس جمعية الفنادق في فلسطين (مستقلة) إلياس العرجا، إن قطاع الفنادق في محافظة بيت لحم (جنوبي الضفة الغربية) خسر نحو 115 مليون دولار، في عام جائحة كورونا (2020).

وأضاف في حديثه للأناضول أن نحو 5 آلاف غرفة فندقية موجودة في فنادق بيت لحم، كان ينام فيها يوميا قبل الجائحة قرابة 8 آلاف نسمة.

وأوضح أن خسائر هذا القطاع بسبب توقف السياحة يقدر بنحو 115 مليون دولار في عام الجائحة.

وقال إن قطاع المطاعم والمتاحف خسرا أيضا نحو ضعف هذا المبلغ.

وبيت لحم كانت أول مدينة فلسطينية تسجل إصابات بكورونا قبل عام بين موظفي أحد فنادق المدينة يوم 5 مارس/آذار 2020.

ويوجد في بيت لحم 67 فندقا سياحيا، و170 متجرا للتحف الشرقية، وعشرات المطاعم والمنشآت، جميعها أغلقت بسبب الجائحة، وفق معطيات بلدية بيت لحم حتى نهاية 2020.

وتفيد معطيات وزارة السياحة والآثار الفلسطينية أنه في عام ما قبل كورونا (2019) زار فلسطين نحو 3.5 ملايين سائح، وسجلت الفنادق حوالي 2.7 مليون ليلة مبيت.

وتقع مدينة بيت لحم التاريخية، جنوبي الضفة، وتكتسب قدسيتها من وجود “كنيسة المهد” التي يعتقد المسيحيون أن المسيح عيسى بن مريم، ولد في الموقع الذي قامت عليه.

الأناضول

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