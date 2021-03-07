الولايات المتحدة – من المتوقع أن يمر كويكب بحجم جسر “البوابة الذهبية” الشهير، قرب الأرض قبل اليوم الأول من الربيع.

ويأتي الكويكب، الذي صنفته وكالة ناسا على أنه 231937 (2001 FO32)، بقطر يبلغ زهاء 0.5 إلى 1 ميل – وهو أكبر من نحو 97٪ من الكويكبات – وسيتخطى الأرض في 21 مارس الساعة 11:02 صباحا بالتوقيت الشرقي، وفقا لـ Space Reference .

ومن المتوقع أن يكون على بعد 1.25 مليون ميل من الأرض، وهي مسافة “محفوفة بالمخاطر” بالنسبة لوكالة ناسا، وفقا لتقرير Earth Sky.

وتصنف الوكالة حاليا الكويكبات على أنها “خطرة” عندما تكون على بعد 4.65 مليون ميل من الأرض، وقطرها أكبر من 500 قدم.

وسيمر الكويكب بسرعة 77000 ميل في الساعة تقريبا، أو 21 ميلا في الثانية – ما يجعله أحد أسرع الصخور الفضائية المعروف أنها تعبر قرب كوكبنا، تبعا لـ Earth Sky.

المصدر: نيويورك بوست

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