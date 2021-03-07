الإمارات العربية – هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، النساء الإماراتيات بيوم المرأة العالمي.

وقال بن راشد في تغريدة له، اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في اليوم العالمي للمرأة.. نهنىء بنت الإمارات على إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف: “ونهنىء أم الإمارات على دعمها الذي أثمر وأينع قصصا نفخر بها.. ونهنىء شعب الإمارات الذي أشرك المرأة منذ البداية في مسيرة التنمية ووصل بهذه المسيرة للعالمية”.

المصدر: RT

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