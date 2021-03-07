ليبيا – بحث محمد فساطوي مساعد رئيس مصلحة المطارات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع وفد من الطيران المدني المالطي سبل تعزيز التعاون المشترك.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المصلحة تابعته صحيفة المرصد، فإن اللقاء الذي حضره المدير العام المكلف لمطار معيتيقة الدولي عبد المنعم القمودي شارك فيه من الجانب المالطي مدير أمن الطيران المدني ومساعده، الذين قاما بتدقيق المطار للتأكد من استيفاء بعض الملاحظات التي وردت في تقرير زيارة سابقة.

وبحسب البيان، تدارس المعنيون الإجراءات التشغيلية والتدابير الأمنية المتخذة بمطار معيتيقة الدولي عند مغادرة واستقبال الرحلات الجوية، ومدى التقيد بتطبيق المعايير الدولية الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، في إطار التنسيق لاستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا.

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