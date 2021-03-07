ليبيا – أفاد مدير مركز مكافحة الأمراض فرع سبها عبد الحميد الفاخري بأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، قد بلغ مرحلة التفشي المجتمعي.

الفاخري قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر: إن المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة تعيش حالة غير مسبوقة من انتشار الفيروس، ما أدى إلى امتلاء غرف العزل ونقص حاد للغاية في الأكسجين.

وأضاف الفاخري أن حالات الوفاة تسجل بشكل يومي، وقد تم الإبلاغ عن وجود سلالة متحورة للفيروس منذ أشهر، لكن دون تحرك من الجهات المسؤولة، بحسب قوله.

كما أوضح مدير مركز مكافحة الأمراض فرع سبها، أنه لا يوجد أي التزام من المواطنين بالحظر المفروض بمدينة سبها، وأنهم يتفهمون ذلك؛ بسبب عدم اتخاذ أي إجراءات مصاحبة تساعد المواطنين على البقاء في بيوتهم.

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