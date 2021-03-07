إسبانيا – شارك النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، في الانتخابات الجارية لاختيار رئيس جديد للنادي الكتالوني، وأدلى بصوته في مركز الاقتراع الرئيسي الموجود داخل ملعب “كامب نو”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع “تويتر” مقطع فيديو، يظهر فيه ميسي، الذي يملك عضوية في الجمعية العمومية للنادي منذ عدة سنوات، في مركز الاقتراع رفقة ابنه الأكبر، ماتيو.

وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة (9:00) صباحا بتوقيت إسبانيا و(8:00) بتوقيت غرينيتش، وستستمر حتى الساعة التاسعة مساء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم المرشح الفائز قبل منتصف الليل بحوالي نصف ساعة.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين، هم توني فريشا، وفيكتور فونت، وخوان لابورتا، وتعهد جميع المرشحين بمحاولة إقناع ليونيل ميسي بمواصلة مسيرته مع برشلونة، علما أن عقده سينتهي مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

ولكن خوان لابورتا، الرئيس الأسبق لنادي برشلونة بين العامين (2003 و2010)، يعتبر أكثر رئيس يتوقع بقاء النجم الأرجنتيني في ملعب “كامب نو”، لو فاز هو بالانتخابات، نظرا لارتباطه بعلاقة وطيدة مع “البرغوث” تصل لحد الصداقة، وهو الأمر الذي يزيد من حظوظه في الفوز بالانتخابات.

المصدر: وكالات

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