نحو 9 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في شهرين

نحو 9 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في شهرين

روسيا – ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في فترة الشهرين الماضيين، يناير وفبراير 2021 بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة المبادلات 8.78 مليار دولار.

وأفاد تقرير صادر عن إدارة الجمارك الرئيسية الصينية، بزيادة الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 48% من حيث القيمة السنوية.

وبحسب التقرير ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام بنسبة 41.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 834.49 مليار دولار.

وارتفعت صادرات الصين بنسبة 60.6% وبلغت 468.874 مليار دولار، وزادت الواردات بنسبة 22.2% لتصل إلى 365.615 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

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