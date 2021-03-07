الصين – صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن روسيا والصين تقوم أثناء وباء فيروس كورونا ليس بمكافحة المرض فحسب، بل ومكافحة “الفيروس السياسي”، ولا تزان سندا للسلام والاستقرار على الأرض.

وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي سنوي كبير، اليوم الأحد: “شهدنا أن روسيا والصين في ظروف مواجهة وباء القرن تقفان جنبا إلى جنب وتتعاونان بشكل وثيق. ونحن نكافح كورونا بشكل مشترك، كما نواجه “الفيروس السياسي” بجهود مشتركة”.

وأشار إلى أن روسيا والصين لا تزالان “سندا ثابتا للسلام والاستقرار في العالم كله”.

ويجري وزير الخارجية الصيني سنويا، على هامش جلسة أعلى هيئة تشريعية صينية، وهي المؤتمر الشعبي الوطني الصيني، يجري مؤتمرا صحفيا يحدد فيه السياسة الخارجية للصين للعام الجاري. ويعقد هذا المؤتمر الصحفي للعام الثاني على التوالي في شكل مؤتمر عبر الفيديو، على خلفية القيود الوقائية المفروضة بسبب وباء كورونا.

المصدر: نوفوستي

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