ليبيا – وصل وفد وزارة الصحة الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك وفقًا لقرار وزير الصحة سعد عقوب رقم “46” لعام 2021، برئاسة صلاح اللافي ونائبه عز الدين جبريل.

الوفد التقى بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عقب وصولهم القاهرة بمسؤولي أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني.

وناقش اللقاء جملة من المواضيع الهامة والتي كان أبرزها عقد اتفاقية تدريب بالداخل والخارج، ومنح دبلومات مهنية في تخصصات طب الأسنان والجودة ومكافحة العدوى، لصالح المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بنغازي.

كما تم إعداد مذاكرة تفاهم في مجال إجراء البحوث العلمية المشتركة في كافة التخصصات في مجال طب الأسنان، التي تدعم الباحثين وتخدم البحث العلمي والاستشارات وإدارة الأزمة ووضع الخطط التدريبية. كما نص البروتوكول على إنشاء سلسلة من الدورات التدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة بداخل والخارج لصالح المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بنغازي، بهدف رفع كفاءة العاملين وإعادة تأهيلهم وتدريبهم واعتماد الخطط التدريبية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين وتعديل بعضها، وإبرام مذكرات تفاهم جديدة إذا لزم الأمر بين الجانبين الليبي والمصري.

هذا وضم الوفد كلًا من: “مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة نوري الفسي، ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي، ومدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي، وبعضوية جمال مفتاح الصرماني، والسيد ميلود سعد حمد وحسين حمد حسين”.

ومن المقرر أن يناقش الوفد المكلف مع الجامعة البريطانية والمعهد القومي المصري للتدريب عددًا من الموضوعات، والتي أبرزها التعاون العلمي والثقافي والتنموي والتدريبي، والجوانب المشتركة كافة، وذلك بحضور رئيس الأكاديمية الأفريقية للدراسات عادل الذئب وبعض المهتمين بالجانب الصحي.

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