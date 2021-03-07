إيران – رد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأحد، على التهديدات الإسرائيلية، مؤكدا أن ” تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، لتنفيذها”.

وقال أمير حاتمي مهددا: “سنسوي حيفا وتل أبيب بالأرض في حال ارتكاب إسرائيل أي حماقة ضد إيران”، لافتا إلى أن “إسرائيل تهدد بما هو أكبر من قدراتها، وأن هذا ناجم عن اليأس الذي تعيشه”.

وأضاف: “إسرائيل ليست بالقدرة التي تؤهلها لتوجيه التهديدات العدوانية لإيران”، مشيرا إلى أن “طهران توصي الإسرائيليين بعدم إطلاق حتى التهديدات الكلامية، لأنهم ليسوا قادرين على تنفيذها”.

المصدر: RT

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