ليبيا – ثمّن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس السبت ما وصفه بـ”احترام مصر” للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب شرقي المتوسط، مؤكدًا أن ذلك تطور هام.

أكار وفي كلمة له خلال إشرافه على مناورات “الوطن الأزرق 2021” البحرية التي انطلقت ببحري المتوسط وإيجة في 25 فبراير الماضي، وتختتم فعاليتها الأحد وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، أعرب عن اعتقاده بإمكانية إبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع مصر في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع اتفاق الصلاحية البحرية المبرم مع فايز السراج، وفقًا لقوله.

وأوضح أكار أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يواصل الأعمال اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والوزارات ذات الصلة في هذا الإطار.

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