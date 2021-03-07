إيطاليا – قلب نادي يوفنتوس تأخره 0-1 أمام ضيفه لاتسيو، إلى فوز بنتيجة 3-1، في مباراة أقيمت أمس لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم الأرجنتيني خواكين كوريا للاتسيو، في الدقيقة 14، قبل أن يرد يوفنتوس بثلاثية أهداف من توقيع الفرنسي أدريان رابيو، في الدقيقة 39، والإسباني ألفارو موراتا “هدفين”، في الدقيقتين 57، و69.

ورفع يوفنتوس بذلك رصيده إلى 52 نقطة مع مباراة مؤجلة، في المركز الثالث، وبات على بعد 7 نقاط من متصدر الدوري إنتر ميلان، الذي يواجه غدا الاثنين ضيفه أتالانتا، في قمة المرحلة الـ26.

في حين تجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة، في المركز السابع.

المصدر: RT

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