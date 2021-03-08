عمان – أفادت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الإثنين، إن معدل البطالة بالمملكة زاد إلى 22.7 بالمئة نهاية 2020، من 19 بالمئة نهاية عام 2019.

وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة صعود معدل البطالة إلى 24.7 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 23.9 بالمئة خلال الربع الثالث من نفس العام، و19 بالمئة خلال الربع المناظر من 2019.

وأظهرت البيانات الجديدة ارتفاعا حادا في معدل البطالة بين الإناث ليسجل 32.8 بالمئة في 2020، مقابل 22.6 بالمئة بين الذكور.

وبلغت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (حملة مؤهل بكالوريوس فأعلى) نحو 27.8 بالمئة، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة.

وفي وقت سابق، قدر وزير العمل الأردني معن قطامين، عدد المتعطلين عن العمل بحوالي 400 ألف شخص، يقابلهم نحو مليون شخص من العمالة الوافدة، موزعون في مختلف القطاعات ومنهم من يعملون بصفة غير شرعية.

وحذر خبراء اقتصاد من تفشي ظاهرة البطالة في الأردن، في ظل ظروف كورونا الضاغطة على مختلف المؤسسات والشركات التي قد تتخلى عن أعداد كبيرة من العاملين لديها، أو التي قد تتوقف أعمالها.

الأناضول

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