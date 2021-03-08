ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد أمس الأحد وصول قرابة 80 نائبًا من أغلب المدن إلى سرت لحضور جلسة منح الثقة للحكومة، بينهم الرئيس ونائبه الثاني والمقرر ونائبه، في انتظار وصول بقية النواب اليوم الإثنين.

الزغيد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أضاف أن جلسة اليوم ستكون رسمية إذا اكتمل النصاب، وستناقش مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. والنصاب القانوني المطلوب لمنح الحكومة الثقة هو 90 نائبًا، و120 في حال قرر المجلس سحبها منها.

وتابع: “من المتوقع حضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة جلسة غد لعرض أسماء تشكيلة حكومته ومناقشتها، والأسماء المسربة للتشكيلة الوزارية منها المقبول ومنها الجدلي، وبعضها عليه قضايا لدى النائب العام”.

الزغيد اختتم: “إذا صحت هذه التسربيات فمن المحتمل مراجعة التشكيلة في جلسات سرت لإعطائها الثقة في أقرب وقت”، مضيفًا: “سرت تتوسط ليبيا وبها كافة القطاعات الحيوية، ولهذا عقدت الجلسات فيها، ويجب أن تعمل منها حكومة الوحدة الوطنية”.

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