ليبيا – قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إن مدينة سرت التي التأم فيها الليبيون في القرضابية في مهمة نضالية، واليوم تأتي قرضابية السلام من أجل تحقيق وحدة وطنية من خلال التئام مجلس النواب مجددًا بعد صراع كبير على كل الأصعدة في ليبيا.

الشريف أشار خلال مداخلة له عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن عدد الحضور وصل لأكثر من 90 نائبًا وقابل للزيادة، مشيرًا إلى أنه تم استقبال النواب القادمين من مطار معيتيقة لمطار القرضابية، وكذلك رحلة أخرى من مطار بنينا لبنغازي إلى القرضابية في سرت.

وأضاف: “ردهات الفندق يسودها شيء من الإيجابية. هناك تفاهم وشعور بالمسؤولية، لكن الأمر ما زال قيد البحث والنقاش حتى يتم استلام القائمة الحقيقية من رئاسة مجلس النواب التي تعمم على النواب بشأن الحكومة التي اقترحها الدبيبة، بالتالي أتوقع أن تكون جلسات كلها تشاور وحوار وتفتح النقاش لدراسة كل المسائل القانونية، خاصة أن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار في تونس وجنيف تؤكد أن مجلس النواب يجب أن يعتمد بالأساس مخرجات الحوار، بما فيهم الرئاسي وتكويناته من رئيس ونائبين، بالتالي الذهاب لاعتماد الخارطة التي تؤكد أن 24 ديسمبر موعد للاستحقاق الانتخابي”.

كما أكد على أن المخرجات تحتاج لتضمين من جميع أعضاء مجلس النواب حزمة واحدة، مع اعتماد الحكومة واعطائها الثقة، متوقعًا أن يكون العدد المشارك ما بين 115 إلى 120 نائبًا.

وشدد على ضرورة أن يكون إعلاء المسؤولية الوطنية ديدن كل أعضاء مجلس النواب، لخروج البلاد من هذا المأزق والأزمات المتراكمة التي أثرت على حياة المواطن والنواحي السياسية.

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