ليبيا – حيّا عضو مجلس النواب عيسى العريبي أهالي مدينة سرت على حسن الاستقبال والأجواء الإيجابية التي كانت عند وصول النواب للمشاركة في جلسة البرلمان، مشيرًا إلى أنه وصل لسرت 100 نائب، 90 منهم جاء عن طريق الطيران و10 برًا، وسيشارك أيضًا 35 نائبًا سيصلون اليوم.

العريبي قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: إن الجلسة سيتخللها نقاش مع رئيس الحكومة ومن ثم سيتم التصويت عليها بعد عقد عدة جلسات؛ لأن الكل مُصرٌّ أن يمنح الثقة لحكومة الدبيبة.

وأردف: “اللائحة الداخلية تنص على أنه في حال اعتراض 40 نائبًا على وزير يتم استبداله؛ لذلك بعض الوزراء عليهم تحفظ، وسيتم التوقيع على مطالبة لاستبعادهم، وستقدم لرئيس الوزراء لتغييرهم، بالمحصلة سيكون هناك تصويت على الحكومة بالكامل”.

وأشار إلى ان هناك اعتراضًا على من يتولى منصب وزارة الخارجية، بالإضافة لـ 4 وزارات أخرى. مشيرًا إلى أن اختيار وزير لوزارة الخارجية لم يأتِ عن طريق المشاورات مع النواب، ومن المتوقع أن يتم عليها الفيتو. أما وزارة الدفاع فقد تم مطالبة عبد الحميد الدبيبة بالتشاور مع قيادة الجيش لاختيار شخصية غير جدلية، بحسب قوله.

وبشأن البيان الصادر عن 42 نائبًا للمطالبة بتضمين اتفاق جنيف ما قبل منح الثقة للحكومة، نوّه إلى أن هناك مجموعة ما زالت تريد فائز السراج وتحاول عرقلة جلسة لمنح الثقة، مشيرًا إلى أن جميع الأمور إيجابية، وأن الليبيين ينتظرون حكومة موحدة ترفع عنهم المعاناة وتنتهي بانتخابات 24 ديسمبر.

كما شدد على أن الجميع يدرك المسؤولية ويريد تمرير الحكومة لتوحيد البلاد والوصول للمصالحة الوطنية ورفع المعاناة عن المواطنين، لافتًا إلى أن الجميع ملتزم بأن 24 ديسمبر هو موعد الانتخابات، بدليل تعيين وزير خاص للانتخابات من قبل الدبيبة، بحسب تعبيره.

وتابع: “وزارة الدفاع بها إشكالية يجب أن يكون فيها تشاور مع المستشار عقيلة صالح وقيادات الجيش، الخارجية يجب أن يكون فيها اتفاق وتفاهم؛ لأنها وزارة كبيرة وهي لبرقة، لكن الاسم المختار لم نتعرف عليه بعد، وأعتقد أنه من حزب الوطن، يمكن وضع شخصية من برقة حتى لو كانت سيدة معروفة ويتم التصويت عليها”.

وأوضح كيفية الاعتراض في حال تضمنت القائمة اسم لمياء فتحي أبو سدرة قائلًا: “يحق لنواب برقة ورئيس مجلس النواب أن يشكل عليها فيتو، ونحن لدينا كوادر كثيرة في برقة لهم باع كبير وسير ذاتية ممتازة يمكن أن نقدم شخصية يعرفها المواطنون وتكون شخصية تكنوقراط ومرضيًا عنها من قبل الإقليم”.

العريبي أعرب عن تفاؤله بأن الحكومة ستمر ويتم اعتمادها، خاصة أن عبد الحميد الدبيبة شخص متفاهم جدًا ومصرٌّ أن تمر هذه الحكومة عن طريق مجلس النواب؛ لذلك يجب أن يتفاهم الوزراء مع الدوائر والمناطق. معتقدًا أن إقليم برقة أخذ حقه من وزارة التعليم والصحة والرياضة والتخطيط والزراعة والموارد المائية والثروة الحيوانية، ولديه مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية؛ بالإضافة لرئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي.

ورد على سؤال إن كان هناك من النواب من قدم استقالته وهو من ضمن التشكيلة قائلًا: “هناك شخصية عضو عمر تنتوش، وهو شخصية تكنوقراط واقتصادية ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب من ورشفانة، وقد توافقت عليه دائرته، وأعتقد أن وزارته ليس عليها اعتراض”.

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