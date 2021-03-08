مصر – نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا مشتركا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى في قاعدة البحر الأحمر.

ويأتي ذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية “شرم الشيخ” والقرويطة “أبو قير” مع حاملة المروحيات الفرنسية “TONNERRE” والفرقاطة “SURCOUF”، عقب إنتهاء زيارتهما لميناء سفاجا، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافي، منها التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة في تقدير الموقف، بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة.

كذلك التدريب على حماية هدف حيوي بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة، بالإضافة إلى تمارين دفاع جوي، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

ويأتي هذا التدريب مع القوات البحرية الفرنسية، التي تتمتع بخبرات عميقة في هذة المجالات، فى إطار توطيد العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية، وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين، مما يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares