السعودية – أفاد البنك المركزي السعودي إنه قرر تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك لدعم القطاع الخاص، 3 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو، وذلك ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة كورونا.

وذكر بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبنك، امس أنه قرر أيضا تمديد برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى 14 مارس 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان البنك المركزي أكد في بداية الجائحة أنه يتابع جميع تطورات الآثار الناجمة عنها على مختلف القطاعات الاقتصادية، واتخذ حزمة إجراءات احترازية للتخفيف من عواقب تفشي فيروس كورونا على الأسواق المالية.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares