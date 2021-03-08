الصين – تراجع احتياطي النقد الأجنبي للصين قليلا نهاية فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له؛ لكن البلاد حافظت على موقعها كأكبر حائز على الاحتياطي النقدي الأجنبي عالميا.

وقال “بنك الشعب الصيني” في بيان، الإثنين، إن الاحتياطات تراجعت بمقدار 5.6 مليارات دولار إلى 3.20499 تريليونات دولار حتى نهاية فبراير الماضي.

وكان احتياطي النقد الأجنبي للصين بلغ 3.21067 تريليونات دولار حتى نهاية يناير/ كانون ثاني 2021.

وعاد الاحتياطي الأجنبي لدى بنك الشعب الصيني للنمو مجددا اعتبارا من أبريل/ نيسان 2020، بعد تراجعات استمرت 4 شهور، مع ظهور مؤشرات على التعافي من تبعات جائحة كورونا.

واحتياطيات العملات الأجنبية، تساعد الدول على دعم العملة المحلية، والاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية والصحية.

وأورد البيان، أن احتياطات الذهب في البلاد ظلت دون تغيير نهاية فبراير مقارنة مع الشهر السابق له، عند 62.64 مليون أوقية.

وتعتبر الصين ثاني أكبر مستثمر عالمي في السندات والأذونات الأمريكية بعد اليابان بنحو 1.06 تريليون دولار حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول 2020، وفق أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

الأناضول

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