روسيا – توجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهنئة للمرأة الروسية في عيدها العالمي 8 مارس/آذار، وأشاد بدورها وقدرتها ونجاحها في مختلف مجالات الحياة.

وقال الرئيس الروسي في تنهنئته، إن النساء يعطين للعالم الانسجام، والحنان، والجمال، وحب الأم غير المشروط، وفي نفس الوقت حققت المرأة النجاح في كل المجالات، ووصلت إلى القمة في مختلف القطاعات.

وأشار بوتين إلى أنه بمناسبة عيد المرأة، تعم كلمات الامتنان والعرفان الصادقة كل أسرة، وهي كلمات للأمهات والجدات والزوجات والأخوات والبنات والصديقات والزميلات.

وأضاف الرئيس الروسي أن الاحتفال بيوم 8 مارس تقليد قديم، “يرمز إلى بداية الربيع، ويؤكد دور المرأة في حياتنا، في الحفاظ على تلك القيم الحقيقية التي طالما كانت وستبقى مرجعية أخلاقية ملهمة”.

المصدر: نوفوستي

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