ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت إن هناك من يحاول وبقوة عرقلة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية نتيجة أطماع شخصية وسياسية.

ثابت وفي تصريحات نقلتها قناة “ليبيا 218” أمس الأحد أضاف: “أحد الأسباب الرئيسة التي قد تعيق منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، هو أن رئيس مجلس النواب هو صاحب القائمة الخاسرة في عملية التصويت في ملتقي الحوار السياسي في جنيف، وبالتالي ستكون هناك محاولة تأجيل الجلسة، بحجة صدور نتائج التحقيقات حول مزاعم تلقي عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي لرشى”.

وأوضح أنه إن لم تمنح الثقة للحكومة في جلسة النواب فيجب الإسراع في اجتماع لجنة الحوار السياسي، من أجل حل هذا الانسداد ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

عضو مجلس النواب أكد أن هناك عدة أطراف سياسية تحاول إبقاء الوضع في ليييا على ما هو عليه.

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