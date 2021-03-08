إنجلترا – سجل ثنائي توتنهام، هاري كين وهيونغ مين سون، رقما قياسيا جديدا في سجل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز فريقهما على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27.

ووفقا لشبكة “أوبتا” العالمية للإحصاءات، فإن الثنائي كين ومين سون صنعا لبعضهما البعض 14 هدفا.

وبالتالي حطما الرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف لبعضهما البعض في موسم واحد من البريميرليغ، والذي يعود لكل من آلان شيرر وكريس سوتون بـ13 هدفا بقميص بلاكبرن، في موسم 1994- 1995.

وأصبح كين أول لاعب من الفريق الإنجليزي توتنهام يتمكن من تسجيل هدفين، إضافة إلى صنع هدفين آخرين خلال مباراة واحدة من الدوري الإنجليزي، بعد يورغن كلينسمان، عندما سجل 4 أهداف وصنع هدفين أمام ويمبلدون في مايو 1998.

كما رفع هاري كين رصيده إلى 16 هدفا هذا الموسم، ليتقدم لوصافة الهدافين بفارق هدف وحيد عن المتصدر، النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول.

وحمل هدف كين الثاني في مواجهة كريستال بالاس، رقم 100 لتوتنهام في جميع المسابقات هذا الموسم، بذلك بات “السبيرز” ثاني نادي ضمن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي يصل إلى الهدف الـ100، بعد بايرن ميونيخ (106 أهداف).

بهذه النتيجة ارتقى توتنهام إلى المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 45 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 والخسارة في 8 مواجهات.

المصدر: OptaJoe

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