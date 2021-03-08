وأشارت الخبيرة إلى أنه لا يوجد شيء فظيع على الإطلاق في الخبز، بما في ذلك لأولئك الذين يسعون لفقدان الوزن.

وقالت: “الخبز مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة والبروتين وفيتامينات ب. وبالمقارنة مع التفاح، فإن محتوى السعرات الحرارية في قطعة صغيرة من الخبز سيكون مشابهًا لمحتوى السعرات الحرارية في تفاحة متوسطة. لكن من المحتمل أن يستمر الشبع بعد الخبز لفترة أطول من بعد التفاحة، بسبب تركيبته، بفضل وجود الكربوهيدرات المعقدة”.

شددت خبيرة التغذية على أنه من المهم أن تكون قادرًا على اختيار الخبز المناسب.

وأضافت أنه هناك شيء مثل مؤشر نسبة السكر في الدم، وهو قدرة المنتج على رفع مستويات السكر في الدم. في الخبز الأبيض، هو مرتفع جدًا.

لهذا السبب، يرتفع السكر بسرعة كبيرة، ثم يتناقص بنفس السرعة، وبالتالي، يبدأ الجوع بسرعة كبيرة.

يحتوي خبز الحبوب الكاملة على مؤشر نسبة السكر في الدم تقريبًا مثل التفاح. الفرق هو فقط في العناصر الغذائية التي يحصل عليها الجسم.

المصدر : سبوتنك