صربيا – حطم الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، الاثنين، الرقم القياسي العالمي المسجل باسم منافسه السويسري المخضرم روجر فيدرر، بعد تصدره قائمة التصنيف الدولي لمحترفي التنس، للأسبوع 311.

وبهذه المناسبة احتفل التلفزيون الرسمي لرابطة محترفي التنس، بنشر صورة كاريكاتورية لنوفاك على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها: “دجوكوفيتش حطم الرقم القياسي لعدد الأسابيع في صدراة التصنيف، متجاوزا فيدرر”.

وتصدر النجم الصربي البالغ 33 عاما قائمة التصنيف للمرة الأولى في يوليو 2011، وظل طوال هذه المدة يحلم بتجاوز الرقم القياسي بالاستمرار كمصنف أولا عالميا لمدة 310 أسابيع، الذي كان باسم السويسري فيدرر، إلى أن بات نوفاك أكثر اللاعبين بقاء في التصنيف الأول بـ311 أسبوعا.

وكان فيدرر قد سجل رقمه التاريخي بعد إزاحة الأمريكي، بيت سامبراس، من صدارة هذه القائمة في 16 يوليو 2012.

المصدر: twitter/TennisTV

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